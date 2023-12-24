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Эксперт объяснил, как физкультура омолаживает тело

1:16
Спорт

Физическая активность играет ключевую роль в поддержании здоровья и молодости организма на протяжении всей жизни. Эксперт в области спортивной медицины Ольга Дмитриева подчеркивает важность подвижности с детства до зрелого возраста.

Эксперт объяснил, как физкультура омолаживает тело
Фото: Openverse by satguru is licensed under CC BY 2.0

Спорт оказывает благотворное воздействие на физические качества, такие как выносливость, гибкость, координация, что предотвращает проблемы со здоровьем. Регулярные занятия спортом, такие как скандинавская ходьба и бег, помогают корректировать гормональные скачки и улучшают работу сосудов и давление.

Физические упражнения оказывают комплексное воздействие на организм, включая сердечно-сосудистую систему, дыхательную систему, мышцы, суставы и костную систему. Омолаживание сердца, улучшение дыхания, развитие мышц и гибкости способствуют поддержанию общего физического здоровья.

Фитнес и спорт также помогают справляться со стрессом, улучшая настроение и общую психическую устойчивость. Регулярная физическая активность не только предотвращает старение организма, но также способствует уверенности в себе и психологическому благополучию.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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