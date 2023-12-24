Мастер-тренер Иванова дала советы для эффективного сжигания жира

1:40 Your browser does not support the audio element. Спорт

Достижение фитнес-целей и подготовка к летнему отпуску часто связаны с эффективным сжиганием жира. Методист и мастер-тренер World Class Екатерина Иванова дала советы по максимизации результатов в тренажерном зале.

Фото: Openverse by eccampbell is licensed under CC BY-SA 2.0

Различные виды физической активности влияют на расход жиров по-разному, учитывая интенсивность, продолжительность и частоту тренировок. Однако зал не единственный фактор успеха в сжигании жира; правильное питание играет ключевую роль. Баланс макро- и микроэлементов, достаточное количество белка, овощей и здоровых жиров способствуют контролю калорий и ускоряют процесс сжигания жира.

Поддержание оптимального веса тела способствует нормализации обмена веществ, поэтому особое внимание следует уделить регулярной и достаточно продолжительной низкоинтенсивной физической активности. Идеальным вариантом является умеренная ходьба, при которой заметно учащается дыхание, но не доходит до одышки. Такую активность можно внедрить в повседневную жизнь, предпочитая пешеходные походы транспорту, или воспользоваться кардиооборудованием в фитнес-клубе, настроив его на низкую интенсивность тренировки.

Регулярность тренировок, независимо от обстоятельств, является ключом к успеху. Разработка подходящего плана тренировок, отдых и внимание к восстановлению организма содействуют достижению результатов. Сжигание жира в зале — долгосрочный процесс, требующий усилий, настойчивости и сотрудничества с тренером.