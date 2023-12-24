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Пауза в тренировках: как вернуться к привычному ритму

1:13
Спорт

Исследования Medicine Science in Sports & Exercise и European Journal of Applied Physiology подтверждают, что отдых от тренировок вполне допустим и даже полезен.

Пауза в тренировках: как вернуться к привычному ритму
Фото: Openverse by ryanknapp is licensed under CC BY-SA 2.0.

Двухнедельная пауза не влияет на результаты тренировок, как показывают данные по отжиманиям и приседаниям. Профессиональные спортсмены, делавшие трехнедельные паузы, демонстрировали сравнимые показатели с теми, кто тренировался непрерывно.

Однако не следует злоупотреблять отдыхом. Здоровая спортивная рутина важна, но нужно возвращаться к тренировкам постепенно. Регулярность, удобное расписание и подготовка к тренировкам помогут избежать стресса и соблазна пропустить занятия. Сборы и новая экипировка могут быть мотивирующими факторами.

Советы по возвращению к тренировкам:

  • Возвращайтесь к тренировкам с простых упражнений;
  • Будьте дисциплинированы относительно расписания занятий;
  • Примите участие в соревнованиях.

Важно также выходить из зоны комфорта, заботиться о здоровье вне тренажерного зала и поддерживать регулярность даже в зимний период, включая лыжные прогулки и пробежки.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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