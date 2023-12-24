Исследования Medicine Science in Sports & Exercise и European Journal of Applied Physiology подтверждают, что отдых от тренировок вполне допустим и даже полезен.
Двухнедельная пауза не влияет на результаты тренировок, как показывают данные по отжиманиям и приседаниям. Профессиональные спортсмены, делавшие трехнедельные паузы, демонстрировали сравнимые показатели с теми, кто тренировался непрерывно.
Однако не следует злоупотреблять отдыхом. Здоровая спортивная рутина важна, но нужно возвращаться к тренировкам постепенно. Регулярность, удобное расписание и подготовка к тренировкам помогут избежать стресса и соблазна пропустить занятия. Сборы и новая экипировка могут быть мотивирующими факторами.
Советы по возвращению к тренировкам:
Важно также выходить из зоны комфорта, заботиться о здоровье вне тренажерного зала и поддерживать регулярность даже в зимний период, включая лыжные прогулки и пробежки.
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