Пауза в тренировках: как вернуться к привычному ритму

1:13 Your browser does not support the audio element. Спорт

Исследования Medicine Science in Sports & Exercise и European Journal of Applied Physiology подтверждают, что отдых от тренировок вполне допустим и даже полезен.

Фото: Openverse by ryanknapp is licensed under CC BY-SA 2.0.

Двухнедельная пауза не влияет на результаты тренировок, как показывают данные по отжиманиям и приседаниям. Профессиональные спортсмены, делавшие трехнедельные паузы, демонстрировали сравнимые показатели с теми, кто тренировался непрерывно.

Однако не следует злоупотреблять отдыхом. Здоровая спортивная рутина важна, но нужно возвращаться к тренировкам постепенно. Регулярность, удобное расписание и подготовка к тренировкам помогут избежать стресса и соблазна пропустить занятия. Сборы и новая экипировка могут быть мотивирующими факторами.

Советы по возвращению к тренировкам:

Возвращайтесь к тренировкам с простых упражнений;

Будьте дисциплинированы относительно расписания занятий;

Примите участие в соревнованиях.

Важно также выходить из зоны комфорта, заботиться о здоровье вне тренажерного зала и поддерживать регулярность даже в зимний период, включая лыжные прогулки и пробежки.