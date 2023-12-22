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Депутат Свищев не уверен, что россиянам стоит ехать на Олимпиаду: нет надежды на объективность

1:24
Спорт

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев признался, что сомневается в том, что российским атлетам стоит ехать на Олимпийские игры в нейтральном статусе, в котором они допущены к этим соревнованиям Международным олимпийским комитетом (МОК).

Депутат Свищев не уверен, что россиянам стоит ехать на Олимпиаду: нет надежды на объективность
Фото: rsport.ria.ru

Депутат напомнил, что россиянам поставили такое количество ограничений, что непонятно, нужно ли им при таких условиях ехать вообще на Игры в Париже.

Свищев уверен, что во время самого олимпийского турнира организаторами в отношении российских спортсменов будут введены жёсткие ограничения. Будут искать, не поддерживал ли кто-то из них даже очень косвенно СВО на Украине. Также будут выяснять, не имели ли когда-то атлеты из РФ отношение к госструктурам.

Всё это негативно скажется на и без тог шатком положении российских атлетов на Играх, пишет Газета.Ru.

"Ну что это такое? Полный бред! То есть надежды на объективность нет никакой. Уверенности, что их не снимут до турнира или во время — нет. И плюс — это, конечно, психологическое давление во время всей Олимпиады. Нужно ли это? Непонятно". — сказал Свищев.

Депутат призвал ещё раз подумать о целесообразности отправки россиян на Олимпиаду при таких сомнительных условиях.

МОК допустил российских спортсменов на Олимпиаду 2024 в Париже
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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