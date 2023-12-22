Sina: в Китае вздохнули с облегчением, узнав об отказе России перейти в АФК

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На этой неделе исполком Российского футбольного союза рассмотрел возможность перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Фото: РФС

Все члены исполкома проголосовали против этого. И это была радостная новость для азиатских команд, говорится в материале издания Sina.

Члены исполкома РФС пришли к единому мнению, что вступление в АФК не имеет смысла, так как невозможно гарантировать, что Россия сможет надлежащим образом участвовать в международных соревнованиях.

"Отказ России присоединиться к АФК, безусловно, радостная новость для азиатских команд", — говорится в материале Sina.

Его авторы считают, что отказ России от вступления в АФК вызвал облегчение в Китае и других азиатских странах. Сборная России сильная команда и в случае участия в азиатских турнирах стала бы одним из основных фаворитов.

Это, в свою очередь, усложнило бы таким командам как Китай решение задачи по выходу на чемпионат мира.

Отметим, глава РФС Александр Дюков после голосования исполкома сообщил, что 26 стран — членов АФК не хотели бы перехода Российского футбольного союза.

"Есть определённое количество стран, которые хотят нас видеть, но есть страны, с которыми договориться будет непросто или невозможно. Кто против? 26 стран, которые поддержали санкции против России. Список меняется в зависимости от санкций, все эти списки доступны", — сказал Александр Дюков.