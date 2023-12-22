Тренера Татьяну Тарасову возмутил наряд фигуристки Усовой: "Трусов буквально нет"

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Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила своё мнение по поводу наряда, в котором откатала свою произвольную программу российская фигуристка Полина Усова в паре с Михаилом Антоновым в рамках чемпионата России — 2024, который проходит в Челябинске.

Фото: Скриншот экрана с выступления Полины Усовой — Михаила Антонова. Танцы на льду. Произвольный танец. Чемпионат России по фигурному катанию 2024

Тарасова посчитала платье Усовой чересчур открытым и откровенным. Тренер подчеркнула, что для соревнований такого уровня наряды для выступлений нужно продумывать более тщательно.

А тот костюм, в котором выступила Усова, больше подходит для пляжа, добавила тренер.

"Так сшит костюм, что трусов буквально нет. Что, материала не хватило или мы слепые? Всё должно быть выверено, когда на тебя смотрят пять тысяч человек. Мы на пляже, что ли?" — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

22 декабря в Челябинске в рамках чемпионата России в произвольных программах соревнуются танцевальные дуэты и мужчины, а женщины представляют короткие программы.