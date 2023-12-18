Тренер Елена Соколова высказала серьезные беспокойства относительно проблем с инвентарем, с которыми сталкиваются российские фигуристы.
Из-за санкций исчезла возможность оперативного приобретения коньков для фигурного катания, и некоторые модели приходится заказывать за границей с увеличением сроков доставки.
Также появились трудности с лезвиями, так как производители прекратили выпуск определенных моделей. Эта ситуация стала следствием запрета Международного союза конькобежцев на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, включая чемпионаты мира и Европы.
Актёр Александр Устюгов оказался в центре внимания после высказывания критических замечаний относительно своей карьеры.