Продюсер Авербух заявил об огромной силе духа Костомарова, вернувшегося на лёд

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Продюсер ледовых шоу-программ Илья Авербух прокомментировал возвращение спортсмена Романа Костомарова на лёд после долгой болезни и перенесённых операций.

Фото: Личный Instagram-аккаунт Романа Костомарова

По его словам, российский фигурист обладает огромной силой духа. В воскресенье, 17 декабря, спортсмен поучаствовал в концерте "Вместе и навсегда", организованном в честь 50-летнего юбилея Авербуха. Костомаров появился на льду на коньках, чем приятно удивил собравшихся гостей и фанатов.

"Это большая человеческая сила, я был на самой первой тренировке", — приводит РИА Новости комментарий продюсера.

Костомарова экстренно госпитализировали в январе прошлого года. У него диагностировали пневмонию. Через некоторое время фигурист столкнулся с осложнениями. Врачи были вынуждены ампутировать ему конечности.

После выписки из больницы Костомаров вернулся к тренировкам.