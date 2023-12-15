Емельяненко выразил уверенность в развитии ММА в РФ под руководством Дроздова

1:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Экс-руководитель союза ММА России Фёдор Емельяненко заявил, что новый глава организации Виктор Дроздов сможет повысить популярность смешанных единоборств. Кроме того, он отметил, что это может помочь увеличить популярность данного вида спорта и на международной арене.

Фото: mmajunkie.usatoday. com

15 декабря Дроздов был избран президентом Союза. За него проголосовали все.

Емельяненко поздравил Дроздова с избранием на пост. Он отметил, что новому руководителю ММА РФ предстоит сложная работа.

"Ведь наш молодой вид спорта имеет огромные перспективы, а иногда и непростые ситуации. Уверен, что ваши лидерские качества и опыт помогут вам с легкостью двигаться в развитии и популяризации ММА в нашей стране и на международной арене" — рассказал Емельяненко.

Известно, что Емельяненко покинул пост президента Союза в августе.

Ранее сообщалось о том, что Валуев заявил, что спортсмены не имеют права соревноваться без флага РФ, когда страна воюет.