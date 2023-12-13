Боксёр Добсон заявил, что спортивные залы России превосходят качество залов США

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Уровень и оснащённость спортзалов в России лучше, чем в США. Такое заявление сделал боксёр Питер Добсон, когда сравнивал уровень спортзалов двух стран. Информацию об этом приводит РЕН ТВ.

Фото: Unplash

Отмечается, что спортсмен посетил спортивный зал в Челябинске.

"Это один из самых крутых спортзалов, которые я когда-либо видел. Да вы, ребята, гораздо больше увлечены спортом, чем мы, у нас залы так не выглядят", — заявил Добсон в интервью телеканалу.

Добсон также подчеркнул, что в США многие тренажеры расположены в отдельных помещениях, и каждое из них оплачивается индивидуально.

15 декабря состоится бой в Челябинске с россиянином Игорем Свиридченковым.

Ранее сообщалось о том, что российский боксер Тищенко завоевал титул чемпиона мира, нокаутировав Леона Харта.