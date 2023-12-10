Российский боксер Тищенко завоевал титул чемпиона мира, нокаутировав Леона Харта

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Олимпийский чемпион из России Евгений Тищенко стал чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в новой весовой категории — bridgerweight (до 101,6 кг). В поединке на турнире IBA Champions Night в Дубае он победил Леона Харта из Германии нокаутом в 6-м раунде.

Фото: Личная страница Евгения Тищенко в социальных сетях

Новая категория была создана для увеличения разницы между тяжелым и супертяжелым весами и названа в честь шестилетнего Бриджера Уокера, героя, спасшего свою сестру от собак, сообщает ТАСС.

Счет Тищенко теперь составляет 13 побед (8 нокаутом) и 1 поражение. В его активе также пояса интернационального чемпиона WBC, интерконтинентального чемпиона WBO и чемпиона Европы WBO в весе до 90,71 кг.

Российский боксер выступал в любительском боксе до 91 кг и стал олимпийским чемпионом в 2016 году. Его достижения включают выигранные чемпионат мира (2015), два чемпионата Европы (2015, 2017) и победу на Универсиаде-2013.

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