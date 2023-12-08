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На Украине выразили недовольство допуском российских атлетов на Олимпийские игры

1:00
Спорт

Представители Министерства молодёжи и спорта Украины негативно отреагировали на допуск российских и белорусских спортсменов для участия в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже.

На Украине выразили недовольство допуском российских атлетов на Олимпийские игры
Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

В министерстве признались, что пока не знают, будут ли из-за этого участвовать в Играх украинские атлеты, и пообещали решить этот вопрос позднее, после консультаций с экспертами в области спорта и киевскими властями.

Ранее в Международном олимпийском комитете заявили, что решили разрешить российским и белорусским спортсменам принимать участие в Олимпиаде, но только под нейтральным флагом и при условии соблюдения ряда других требований.

К настоящему времени для участия в ОИ отобраны 8 российских спортсменов и 3 белорусских. От Украины зарегистрировано уже 60 атлетов.

Украинская сторона считает, что члены МОК приняли "безответственное" решение по поводу участия Белоруссии и России на Играх в Париже.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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