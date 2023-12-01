Полузащитника "Челси" и сборной Украины Михаила Мудрика атакуют фанаты из-за предполагаемых отношений с российской моделью Виолеттой Грачевой.
Пользователи оставили негодующие комментарии в Instagram* Мудрика, обнаружив схожие фотографии на его и аккаунте Грачевой.
Игрок впоследствии удалил посты и отключил комментарии.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.