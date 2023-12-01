Укрианского футболиста Мудрика затравили за связь с русской моделью

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Полузащитника "Челси" и сборной Украины Михаила Мудрика атакуют фанаты из-за предполагаемых отношений с российской моделью Виолеттой Грачевой.

Фото: openverse by официальный сайт фк Челси

Пользователи оставили негодующие комментарии в Instagram* Мудрика, обнаружив схожие фотографии на его и аккаунте Грачевой.

Игрок впоследствии удалил посты и отключил комментарии.



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