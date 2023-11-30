Украинского лыжника исключили из Кубка за новый вид допинга

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На Кубке мира по лыжным гонкам выявлен первый случай использования фтора в оборудовании, приведший к дисквалификации украинского лыжника Олега Мищенко.

Фото: openverse by Joe Shlabotnik is licensed under CC BY 2.0

Хотя Украина в мировых лыжных кругах остается на задворках, инцидент вызвал волнение и сожаление в сообществе. До этого момента, фторное загрязнение лыж было скрытым явлением, исключение Мищенко подчеркивает строгость контроля и стимулирует уважение к правилам.

Эксперты и лыжники высказались о необходимости поддержания интегритета в лыжном спорте, несмотря на грусть по случившемуся с юным украинцем.

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