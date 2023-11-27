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"Еще и без голоса": Роман Костомаров пошутил над собой в шоу "Аватар"

1:08
Спорт

Известный фигурист Роман Костомаров впечатлил зрителей участием в шоу "Аватар" на НТВ.

"Еще и без голоса": Роман Костомаров пошутил над собой в шоу "Аватар"
Фото: Личные социальные сети Романа Костомарова

В четвертом эпизоде второго сезона программы он выступил под образом аватара Железного Дровосека, исполнив песню "Город, которого нет". Пятеро членов жюри согласились с тем, что за образом скрывается 46-летний фигурист.

На удивление жюри, Костомаров поделился своим восхищением тем, как аватар может передать личность человека.

"Я так иронизирую над собой — безрукий, безногий, еще и без голоса", — передаёт слова Романа "Спорт-Экспресс".

В начале 2023 года Костомаров столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем, госпитализированный с диагнозом "пневмония". Последующие операции по ампутации конечностей были неизбежны из-за развившегося некроза. Однако позже фигурист сообщил о желании снова встать на коньки.

Ранее сообщалось, что Роман Костомаров станцевал на дне рождения 41-летней певицы Юлии Ковальчук.

Роман Костомаров скрывается под маской дровосека на шоу
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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