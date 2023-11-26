Валиева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России в Москве

В субботу на этапе Гран-при России в Москве Камила Валиева выиграла короткую программу. Журналист РИА Новости Спорт внимательно рассмотрел выступление олимпийской чемпионки, затем взглянул ей в глаза и поделился своими впечатлениями от происходящего.
Камила Валиева стала главной звездой шестого этапа Гран-при России с точки зрения как спортивного, так и медийного внимания. Основной интригой турнира стал вопрос о том, как она перенесла болезненное поражение на турнире в Казани две недели назад. Это поражение не только физически повредило ей, но и вызвало эмоциональные трудности, после чего она оказалась за пределами призеров.
Тем не менее, в субботу Камила Валиева выглядела более свежей и подтянутой. Глаза, которые ранее казались потухшими, теперь излучали искорки и улыбались. Ее слова о том, что она хочет пробежать марафонскую дистанцию, а не спринтерскую, говорят о ее решимости и силе воли.
Основной конкуренткой Камилы Валиевой на турнире была Софья Муравьева, выглядевшая превосходно, несмотря на неудачу на тройном акселе. Разница между ними была небольшой, и все зависело от произвольной программы.
Кроме того, рассматривались другие участницы, такие как Ксения Синицына, которая, несмотря на ошибку, имеет шансы на борьбу за бронзовую медаль. Вероника Яметова и другие фигуристки также были в центре внимания.
Московский турнир стал вторым подряд для Камиллы Нелюбовой, которая имеет шансы удивить в этом соревновании. Этот этап Гран-при России является серьезным тренерским дебютом для нее.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.