Ни единой копейки: казахстанский клуб задолжал футболистам

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Футбольный клуб "Окжетпес" оказался в долгу перед тюменским спортсменом Вячеславом Грабом на сумму более 15 миллионов тенге, что приблизительно равно 3 миллионам рублей. Адвокаты уже отправили официальное заявление с требованиями футболиста клубу.

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Об этом сообщил юрист Антон Смирнов, представляющий интересы тюменского спортсмена в международном футбольном трибунале. Кроме Граба, несколько других людей также предъявили претензии к казахстанскому клубу.

"У клуба имеются значительные задолженности по заработной плате и премиям, превышающие 6 среднемесячных заработных плат," — отметил адвокат в своем телеграм-канале.

Футболист Вячеслав Граб, родом из Тобольска и ранее выступавший за Тюмень, с начала текущего года перешел в казахстанский клуб. О том, что он не получает зарплату уже более полугода, стало известно в октябре.

Сумма задолженности включает в себя не только зарплату, но и отпускные, премиальные и другие виды выплат. При содействии адвоката тюменец расторг трудовые контракты в одностороннем порядке, и планирует взыскать компенсацию за увольнение по уважительной причине, сообщает nashgorod.ru.

По данным на середину текущего года, общая сумма долга работодателей перед тюменцами составляла более 45 миллиардов рублей. Губернатор и правоохранительные органы выразили интерес к этой ситуации.