Глава футбольной федерации Кубы настроен вернуться в Россию

Глава футбольной федерации Кубы Мигель Перес, в беседе с "РБ Спорт", высказал свои мысли относительно возможного ответного матча со сборной России. 20 ноября российская национальная команда одержала убедительную победу над Кубой со счетом 8:0.

Фото: Нейросеть Шедеврум

"Ответный матч против вашей сборной? Конечно. Мы с удовольствием вернемся в Россию. Кто знает, что ждет нас впереди. Все возможно", — поделился своим мнением Перес.

Сборная России добилась своей третьей победы в текущем 2023 году и четвертой победы за весь период отстранения от международных соревнований. Ранее в этом году под руководством Валерия Карпина подопечные одержали победы над сборными Ирака (2:0) и Камеруна (1:0).