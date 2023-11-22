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Глава футбольной федерации Кубы настроен вернуться в Россию

Спорт

Глава футбольной федерации Кубы Мигель Перес, в беседе с "РБ Спорт", высказал свои мысли относительно возможного ответного матча со сборной России. 20 ноября российская национальная команда одержала убедительную победу над Кубой со счетом 8:0.

Глава футбольной федерации Кубы настроен вернуться в Россию
Фото: Нейросеть Шедеврум

"Ответный матч против вашей сборной? Конечно. Мы с удовольствием вернемся в Россию. Кто знает, что ждет нас впереди. Все возможно", — поделился своим мнением Перес.

Сборная России добилась своей третьей победы в текущем 2023 году и четвертой победы за весь период отстранения от международных соревнований. Ранее в этом году под руководством Валерия Карпина подопечные одержали победы над сборными Ирака (2:0) и Камеруна (1:0).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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