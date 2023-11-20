15-летний футболист "Арсенала" Оби-Мартин в матче АПЛ забил десять голов

1:19 Your browser does not support the audio element. Спорт

Атакующий игрок академии "Арсенала" Чидози Оби-Мартин забил десять голов в матче молодёжной Английской премьер-лиги (АПЛ). В матче против "Ливерпуля" (14:3) этот 15-летний спортсмен десять раз поразил ворота "красных".

Фото: Нейросеть Шедеврум

В общей сложности у молодого бомбардира уже 13 голов в пяти матчах турнира. Стоит отметить, что Оби-Мартин уже привлекался к тренировкам с основной командой "канониров" и получил похвалы от главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты.

Основная команда "Арсенала" делит второе место в турнирной таблице АПЛ с "Ливерпулем" после 12 матчей и набранными 27 очками. "Манчестер Сити" занимает первую строчку с одним очком больше. В последнем туре "Арсенал" одержал победу над "Бернли" со счётом 3:1. Голы забили Леандро Троссар, Вильям Салиба и Александр Зинченко.

В следующем туре команда Микеля Артеты сыграет против "Брентфорда".

В середине ноября АПЛ сняла десять очков с "Эвертона" за нарушение финансового фэйр-плей. Команда соскочила с 14-го места на 19-ю позицию в турнирной таблице.

Chido Obi-Martin scored 10 goals for Arsenal U16s against Liverpool U16s in a 14-3 win