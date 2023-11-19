Футболисты борной Кубы прибыли на матч с Россией в Волгограде, но обнаружили, что у них нет подходящей обуви, сообщил генеральный секретарь Ассоциации футбола Кубы Мигель Анхель Диас.
"У нас синтетические поля, как правило, газон не такой влажный, и поэтому используем бутсы с короткими шипами. Когда прилетели в Россию, поняли, что нам нужна другая обувь, чтобы сыграть матч", — передаёт слова Диаса Lenta.ru со ссылкой на Матч ТВ.
По его словам, команде пришлось срочно покупать обувь прямо в Волгограде.
Товарищеский матч между сборными России и Кубы состоится 20 ноября на стадионе "Волгоград Арена". Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Сборная Кубы занимает 169-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).
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