МОК и WADA под давлением: Министр спорта России Матыцин "мощно" ответил международным организациям

Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пытаются сохранить монополию в управлении мировым спортом и потому продолжают оказывать давление на независимые спортивные организации — как международные, так и национальные. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Фото: openverse by U.S. Army is licensed under CC BY 2.0