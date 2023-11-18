МОК и WADA под давлением: Министр спорта России Матыцин "мощно" ответил международным организациям

Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пытаются сохранить монополию в управлении мировым спортом и потому продолжают оказывать давление на независимые спортивные организации — как международные, так и национальные. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

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Ранее МОК попросил НОК различных стран "проявлять осторожность в отношении Всемирных игр дружбы". Их проведение планируется в 2024 году в России. А глава WADA Витольд Банька сообщил, что возможное участие подписантов кодекса WADA в Играх дружбы чревато последствиями.

Российский министр спорта в своей реакции на эти высказывания указал, что в значительной мере именно МОК инициировал процесс политизации мирового спорта, когда направил рекомендации федерациям по ограничениям участия спортсменов из РФ и Белоруссии. МОК и WADA, как отметил Матыцин, продолжают оказывать давление на независимые спортивные организации, пытаясь сохранить монополию в управлении мировым спортом.

Официальный канал ведомства приводит слова министра: "Это в корне противоречит ценностям мировой спортивной семьи".

Как напомнил Матыцин, это равное отношение ко всем ее членам, свобода выбора и защита интересов спортсменов. Кроме того, в число ценностей входит и неукоснительное соблюдение прав спортсменов по участию в соревнованиях.

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