"Манчестер Юнайтед" и "Челси" могут исключить из АПЛ

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Английская Премьер-лига (АПЛ) рассматривает возможность исключения из соревнования "Манчестер Юнайтед" и "Челси" из-за нарушений финансового фэйр-плей, сообщает Daily Mail.

Фото: Нейросеть Шедеврум

По данным источника, манчестерский клуб обвиняется в 115 случаях нарушения фэйр-плей с 2009 года, а лондонцев подозревают в незаконных платежах посредникам. В случае доказательства вины, клубы могут быть исключены из лиги.

В текущем сезоне "Манчестер Юнайтед" провел 12 матчей, в которых набрал 21 очко, занимая шестое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. "Челси" после 12 встреч набрал 16 баллов, занимая 10-е место. Лидером чемпионата Англии является "Манчестер Сити" с 28 очками.

В следующем матче "МЮ" сыграет с "Эвертоном" 26 ноября, а "Челси" встретится с "Ньюкаслом" 25 ноября.