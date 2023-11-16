Гендир ЦСКА Бабаев рассказал, что Акинфеев получал 8600 рублей в начале карьеры

0:55 Your browser does not support the audio element. Спорт

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился информацией о том, что на начальном этапе своей карьеры в армейском клубе голкипер Игорь Акинфеев получал за свой первый контракт всего 8600 рублей в месяц.

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"Акинфеев приходил ко мне подростком, еще в старом офисе. Помню, очень стеснялся", — отметил Бабаев.

Игорь Акинфеев вырос в системе ЦСКА и провел за "красно-синих" 751 матч, из которых 314 завершились "всухую". Вместе с командой он стал шестикратным чемпионом России, выиграл Кубок страны семь раз, а в сезоне 2004/05 года стал обладателем Кубка УЕФА. В 2023 году голкипер отмечает 20-летие со дня своего дебюта во взрослом футболе, сообщает "Газета.Ru".

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