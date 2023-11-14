Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Внимание, тромбоциты: как крошечные клетки управляют вашими эмоциями и памятью — открытие учёных
Шаг к миру: Франция призвала слушать мнение России по Украине
Европа согласна на условия России по Украине
Утром мешки, к вечеру щеки – что на самом деле скрывают отеки на лице
Неутешительные цифры для Киева: лишь 40% американцев за продолжение помощи
Превращаем старый стол-книжку в стильный предмет интерьера
Как превратить бедную землю в настоящий чернозём? Рабочие методы дачников
ТОП-5 самых массовых легковых автомобилей СССР
Как обустроить квартиру, чтобы она выглядела дороже, чем есть

Загитова устроит коллаборацию со сборной России по хоккею

Алина Загитова устроит коллаборацию с брендом сборной России по хоккею
0:33
Спорт

Одна из лучших фигуристок России Алина Загитова продолжает удивлять своих поклонников различными бизнес-проектами.

Теперь в коллаборации с брендом сборной России по хоккею "Красная машина" она создаёт свою капсульную коллекцию. 

Презентация коллекции уже в этот четверг, 16 ноября, в Москве, в ТРЦ Авиапарк.

Это уже не первый бизнес-коллаборация Алины. Ранее фигуристка вместе с брендом Shiseido представляла свою собственную лимитированную линию косметики.

Алина Загитова на Красной Дорожке VOICE "Главные лица"
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Шторы на окнах больше никто не использует: новый тренд гораздно интереснее
Недвижимость
Шторы на окнах больше никто не использует: новый тренд гораздно интереснее Аудио 
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Недвижимость
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца Аудио 
Популярное
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца

Узнайте, как выбрать правильную температуру для стирки полотенец, чтобы избежать бактерий и неприятных запахов. Поделимся полезными советами по уходу!

Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай
Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай
Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения
Овечкин в шаге от бессмертия: легендарный рекорд Гретцки вот-вот падёт
Радиостанция Судного дня вновь заговорила: какие послания прячутся в кодах Жужжалки? Дмитрий Плотников Демаркация границы между Киргизией и Таджикистаном — политическая победа России Любовь Степушова
Зола для картофеля? Да, но только если не совершать эту роковую ошибку
Вода после фильтра может стать опасной — вот почему многие об этом не знают
Названа сумма, за которую София Ротару вернётся на сцену России
Названа сумма, за которую София Ротару вернётся на сцену России
Последние материалы
ТОП-5 самых массовых легковых автомобилей СССР
Как обустроить квартиру, чтобы она выглядела дороже, чем есть
Зелёный десерт или тревожный знак: разбираем, почему кошки грызут траву
Vietnam Airlines начала продажу билетов на рейсы Москва — Ханой
Маркировка контента на ИИ обязательна: Испания вводит крупные штрафы
После 50 лет и на лыжи? Чемпионка развеяла мифы о возрастных ограничениях
Зараза в миниатюре: дерматолог объявила войну пробникам косметики — чем они опасны
Не такая, как все: Любовь Успенская рассказала о новом хобби дочери
Как жить в доме, ширина стены которого всего 90 см? Покупатели не боятся, а еще и переплачивают
Никакой угрозы нет: США отказываются от идеи о нападении России на НАТО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.