Загитова устроит коллаборацию со сборной России по хоккею

Алина Загитова устроит коллаборацию с брендом сборной России по хоккею

0:33 Your browser does not support the audio element. Спорт

Одна из лучших фигуристок России Алина Загитова продолжает удивлять своих поклонников различными бизнес-проектами.

Теперь в коллаборации с брендом сборной России по хоккею "Красная машина" она создаёт свою капсульную коллекцию.

Презентация коллекции уже в этот четверг, 16 ноября, в Москве, в ТРЦ Авиапарк.

Это уже не первый бизнес-коллаборация Алины. Ранее фигуристка вместе с брендом Shiseido представляла свою собственную лимитированную линию косметики.