Путин заявил, что спорт — путь к укреплению взаимопонимания стран и народов

0:44 Your browser does not support the audio element. Спорт

В Москве 14 ноября прошла торжественная церемония "100 дней до Игр Будущего, где выступил Владимир Путин с обращением ко всем участникам мероприятия.

Фото: Якутия 24

По словам Путина, спорт — это символ, воплощение справедливости, равноправия и гуманизма, путь к укреплению взаимопонимания стран и народов.

Также президент отметил, что философией "Игр Будущего" являются принципы олимпизма и фундаментальная значимость спорта. Эти понятия смогли объединить уже 50 государств, что является только началом.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что экс-игрок ЦСКА Василий Березуцкий призвал российских спортсменов уезжать из РФ.