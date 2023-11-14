Путин заявил, что спорт — путь к укреплению взаимопонимания стран и народов

В Москве 14 ноября прошла торжественная церемония "100 дней до Игр Будущего, где выступил Владимир Путин с обращением ко всем участникам мероприятия.
По словам Путина, спорт — это символ, воплощение справедливости, равноправия и гуманизма, путь к укреплению взаимопонимания стран и народов.
Также президент отметил, что философией "Игр Будущего" являются принципы олимпизма и фундаментальная значимость спорта. Эти понятия смогли объединить уже 50 государств, что является только началом.
Ранее Pravda.Ru сообщала, что экс-игрок ЦСКА Василий Березуцкий призвал российских спортсменов уезжать из РФ.
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