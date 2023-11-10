В CAS назвали дату объявления решения по делу Камилы Валиевой

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Спортивный суд в Лозанне (CAS) опубликовал официальное заявление после завершения расследования в отношении чемпионки Европы по фигурному катанию 2022 года Камилы Валиевой, обвиняемой в преднамеренном использовании запрещенных препаратов, сообщает Newsinfo.

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Пресс-служба суда уведомила, что рассмотрение существа дела завершено, и окончательные результаты будут объявлены в конце января 2024 года. Участников процесса уже уведомили о решении коллегии CAS относительно планов по обнародованию результатов расследования в следующем году.

Последние слушания по этому делу прошли в сентябре, но суд отложил окончательное решение до ноября для получения дополнительной документации.

Если Камила Валиева будет признана виновной в нарушении антидопинговых правил, сборная России может лишиться своего коллективного золота на Олимпийских играх.

Ранее CAS отреагировал на апелляцию Олимпийского комитета России по решению МОК.

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