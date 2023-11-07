CAS отреагировал на апелляцию Олимпийского комитета России по решению МОК

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Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) в Спортивном арбитражном суде (CAS). Напомним, МОК временно лишил ОКР членства в организации из-за включения в состав олимпийских советов новых регионов России.

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В своей апелляции ОКР просит отменить решение МОК и восстановить полноправное членство в организации. CAS будет рассматривать данное дело. В случае подтверждения решения МОК, это может повлечь за собой долгосрочные последствия для российского спорта.

CAS уже ранее рекомендовал допустить к соревнованиям под нейтральным флагом белорусов и россиян, не поддерживающих Спортивный арбитражный суд (CAS). При этом в случае отнесения к атлетам, связанным с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, не рекомендуется их допуск к участию в турнирах.

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Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции российских спортсменов на недопуск к Олимпиаде