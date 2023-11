CAS отреагировал на апелляцию Олимпийского комитета России по решению МОК

Your browser does not support the audio element.

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) в Спортивном арбитражном суде (CAS). Напомним, МОК временно лишил ОКР членства в организации из-за включения в состав олимпийских советов новых регионов России.

Фото: openverse by U.S. Army is licensed under CC BY 2.0