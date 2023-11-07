Футболист Акинфеев сообщил, что не променяет русские берёзы на испанские сосны

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Российский футболист, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о любви к своей стране. Он признался, что никогда всерьёз не думал об отъезде за границу.

Фото: openverse.org by Kate_Lokteva is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

По словам спортсмена, он продолжает болеть за РФ, несмотря на сложную ситуацию в мире и недоступность международных турниров для россиян.

Акинфеев добавил, что с самого детства любит всё связанное с Россией. Как пояснил вратарь, почти весь его отдых проходит на территории РФ.

"Я русский душой человек, который не променяет русские берёзки на испанские сосны", — подчеркнул Акинфеев в ходе марафона "Знание".

Ранее экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис похвалил Акинфеева за большие успехи в спорте. Он назвал вратаря ЦСКА лицом российского футбола и порядочным человеком, который никогда не позорился в Сети.

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