Российский футболист, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о любви к своей стране. Он признался, что никогда всерьёз не думал об отъезде за границу.
По словам спортсмена, он продолжает болеть за РФ, несмотря на сложную ситуацию в мире и недоступность международных турниров для россиян.
Акинфеев добавил, что с самого детства любит всё связанное с Россией. Как пояснил вратарь, почти весь его отдых проходит на территории РФ.
"Я русский душой человек, который не променяет русские берёзки на испанские сосны", — подчеркнул Акинфеев в ходе марафона "Знание".
Ранее экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис похвалил Акинфеева за большие успехи в спорте. Он назвал вратаря ЦСКА лицом российского футбола и порядочным человеком, который никогда не позорился в Сети.
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