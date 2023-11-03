Бразильский футболист из "Аль-Хиляля" в Саудовской Аравии Неймар поделился, что успешно перенес операцию на своем колене. Травму он получил 17 октября во время матча отборочного этапа чемпионата мира 2026 года против команды Уругвая в Монтевидео (со счетом 0:2).
31-летний форвард покинул поле в концовке первого тайма на носилках из-за разрыва крестообразной связки и разрыва мениска. По предварительной информации, после операции на колене ему потребуется около десяти месяцев для восстановления, сообщает РИА Новости Спорт.
"Все прошло хорошо, теперь я сосредоточусь на процессе восстановления", — заявил Неймар.
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