Бразильский футболист Неймар вышел на связь после операции на колене

0:47 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бразильский футболист из "Аль-Хиляля" в Саудовской Аравии Неймар поделился, что успешно перенес операцию на своем колене. Травму он получил 17 октября во время матча отборочного этапа чемпионата мира 2026 года против команды Уругвая в Монтевидео (со счетом 0:2).

Фото: openverse by Granada is licensed under CC BY-SA 4.0

31-летний форвард покинул поле в концовке первого тайма на носилках из-за разрыва крестообразной связки и разрыва мениска. По предварительной информации, после операции на колене ему потребуется около десяти месяцев для восстановления, сообщает РИА Новости Спорт.

"Все прошло хорошо, теперь я сосредоточусь на процессе восстановления", — заявил Неймар.

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Neymar Scores First Goal for Al-Hilal (03/10/2023) | HD 1080i