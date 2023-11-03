Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уехавший из России Артур Смольянинов* начал давать концерты в переходах
PLOS Biology: Шимпанзе, подобно людям, используют высоты в войнах за территорию
Apple перенесёт производство новых iPhone из Китая в Индию
МОК объяснил разницу своих позиций в отношении к спортсменам из России и Израиля
Neuron: бессонная ночь способствует смягчению депрессии
Артист Пашутин раскритиковал Макаревича* за жалобы на отмену концертов
Подмосковную дачу Сталина продали на аукционе за 403,5 млн рублей
Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Израилю, но не Киеву
В МГТУ имени Баумана разработают "Джихад-машину" для нужд СВО

Лионель Месси проиграл в номинации лучшему новичку MLS

0:53
Спорт

Аргентинский форвард Лионель Месси не смог завоевать титул "лучшего новичка MLS", сообщает "Чемпионат" со ссылкой на социальные сети MLS.

Лионель Месси проиграл в номинации лучшему новичку MLS
Фото: Openverse by theglobalpanorama is licensed under CC BY-SA 2.0

Победу в этой номинации одержал греческий нападающий "Атланты Юнайтед" по имени Георгиос Якумакис. За текущий сезон МЛС, Якумакис провел 28 матчей и забил 17 голов.

Напомним, что Месси перешел в "Интер Майами" летом в статусе свободного агента. Его контракт с клубом рассчитан до декабря 2025 года. В предыдущем сезоне Месси участвовал в 13 матчах в различных соревнованиях, где забил 11 голов и сделал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Месси заявил, что не считает себя лучшим футболистом в истории.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Вот почему ЛИОНЕЛЬ МЕССИ выиграл ЗОЛОТОЙ МЯЧ 2023
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Врач из США тайно оплодотворил свою пациентку во время процедуры ЭКО

Американский акушер-гинеколог тайно использовал свою собственную сперму для проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) у своей пациентки.

В США врач тайно оплодотворил свою пациентку во время процедуры ЭКО
Вильфанд: зимой россиян ждет переменчивая погода
Вильфанд спрогнозировал переменчивую погоду зимой
Названы продукты, которые ухудшают память
Иван Ургант заявил о сильной любви к России на выступлении в Дубае
Эндрю Карнеги: откровения американского миллиардера для юношества Сергей Лебедев Палестино-израильский конфликт начинает предсказуемо расширяться: заявку на участие подал Йемен Андрей Николаев Израиль выиграет войну и исчезнет с карты мира Любовь Степушова
Троянова, Кузина, Кещян: кто из звёзд сериалов на ТНТ раскритиковал СВО
Россиянка перепутала беременность с онкологическим заболеванием
Максим Галкин показал свой шикарный пентхаус на Кипре за 10 млн. евро
Максим Галкин показал свой шикарный пентхаус на Кипре за 10 млн. евро
Последние материалы
Лионель Месси проиграл в номинации лучшему новичку MLS
Уехавший из России Артур Смольянинов* начал давать концерты в переходах
PLOS Biology: Шимпанзе, подобно людям, используют высоты в войнах за территорию
Apple перенесёт производство новых iPhone из Китая в Индию
МОК объяснил разницу своих позиций в отношении к спортсменам из России и Израиля
Neuron: бессонная ночь способствует смягчению депрессии
Артист Пашутин раскритиковал Макаревича* за жалобы на отмену концертов
Подмосковную дачу Сталина продали на аукционе за 403,5 млн рублей
Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Израилю, но не Киеву
В МГТУ имени Баумана разработают "Джихад-машину" для нужд СВО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников