Лионель Месси проиграл в номинации лучшему новичку MLS

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Аргентинский форвард Лионель Месси не смог завоевать титул "лучшего новичка MLS", сообщает "Чемпионат" со ссылкой на социальные сети MLS.

Фото: Openverse by theglobalpanorama is licensed under CC BY-SA 2.0

Победу в этой номинации одержал греческий нападающий "Атланты Юнайтед" по имени Георгиос Якумакис. За текущий сезон МЛС, Якумакис провел 28 матчей и забил 17 голов.

Напомним, что Месси перешел в "Интер Майами" летом в статусе свободного агента. Его контракт с клубом рассчитан до декабря 2025 года. В предыдущем сезоне Месси участвовал в 13 матчах в различных соревнованиях, где забил 11 голов и сделал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Месси заявил, что не считает себя лучшим футболистом в истории.

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