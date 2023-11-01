У экс-футболиста сборной России изъяли полкилограмма мефедрона

1:16 Your browser does not support the audio element. Спорт

Воспитанника московской ФШМ "Торпедо" и участника чемпионата Европы по футболу в составе сборной России Алексея Бугаева задержали в Краснодаре. По сообщению краевого МВД у спортсмена обнаружили наркотики.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Бугаев вытащил из тайника сверток с порошкообразным содержимым и собирался реализовать его в Сочи. После проведения экспертизы выяснилось, что внутри свёртка находилось вещество, являющееся производным N-метилэфедрона. Ответственность за подобные преступления предусматривается частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 УК РФ (приготовление к сбыту и транспортировке наркотиков в особо крупном размере). Пока в качестве меры пресечения для бывшего защитника клубов Торпедо (Москва), Томь, Локомотив, Химки и Краснодар выбран недельный арест за неповиновение представителям власти.

Спортивную карьеру Алексей Бугаев завершил в 2010 году. На тот момент футболисту было 29 лет. Защитник провёл семь матчей за сборную России, два из которых на чемпионате Европы-2004.