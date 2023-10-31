"Авангард" обыграл на своём льду "Торпедо" в матче КХЛ

2:30 Your browser does not support the audio element. Спорт Командные виды

Во вторник, 31 октября, в Омске "Авангард" в матче чемпионата КХЛ встретился с нижегородским "Торпедо" и победил 3:2.

Фото: Пресс-служба ХК "Авангард"

В первом периоде гости повели на 6-й минуте – забил у них Кирилл Воронин. Ещё до перерыва омичи счёт успели сравнять – когда отличился с передач Пьянова и Шарипзянова форвард Рид Буше.

Во втором отрезке "ястребы" вышли вперёд, когда забил Райан Спунер – после паса Ткачёва он бросил почти по центру.

В заключительном периоде волжане сначала вернули интригу. 2:2 стало после гола Орлова. Омичи в большинстве через 9 минут ответили голом Дамира Шарипзянова в большинстве. 3:2 – таким и остался счёт в игре, несмотря на старания нижегородцев, даже менявших в концовке вратаря на шестого полевого игрока.

"Мы сегодня сыграли против очень хорошей команды, она играет в быстрый и активный хоккей, с короткими пасами, ничего не боится, большую часть времени старается провести в зоне атаки. Нам удалось не дать ей часто вкатываться в нашу зону, мы хорошо действовали в зоне средней. Успешно выходили на первого игрока атаки, сохраняли хорошее движение на протяжении всей встречи. Андрей Мишуров хорошо себя проявил в тяжёлой ситуации, помог команде, ну и в целом все 4 звена полевых игроков были у нас на высоте. Смотрелись уверенно. Проявили себя и в большинстве, и в меньшинстве", - оценил встречу главный тренер "ястребов" Михаил Кравец.

"Авангард" после этого матча занимает в конференции "Восток" 6-е место, "Торпедо" – 3-е на "Западе". Рид Буше у омичей после этого стал 7-м в списке лучших бомбардиров "Авангарда" в КХЛ, а у Ткачёва теперь 100 результативных очков за омский клуб.

В остальных матчах дня в КХЛ соперники сыграли так:

СКА – "Ак Барс" 2:3,

"Спартак" – "Нефтехимик" 6:1,

"Сочи" – "Динамо" (Мск) 2:5,

"Динамо" (Мн) – "Северсталь" 1:2,

"Салават Юлаев" – "Амур" 4:1,

"Металлург" – "Барыс" 3:2,

"Автомобилист" – "Куньлунь" 3:0.

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