Роналду жестами призвал замолчать болельщиков, скандировавших имя Месси

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Нападающий футбольного клуба "Аль-Насра" Криштиану Роналду во время матча 1/8 финала Кубка Короля Саудовской Аравии показал жест, призывающий болельщиков замолчать, когда они начали скандировать имя аргентинского форварда Лионеля Месси. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на издание A Bola.

Фото: Личный аккаунт Криштиану Роналду в Instagram by криштиану роналду

По информации этого источника, фанаты начали кричать фамилию восемикратного обладателя "Золотого мяча", когда Криштиану Роналду взял мяч, чтобы выполнить удар с углового. Роналду передал мяч одноклубнику и показал жест, прикладывая палец к губам, чтобы попросить болельщиков перестать скандировать.

В итоге матч завершился победой "Аль-Насра" со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 107-й минуте сенегальским нападающим "Аль-Насра" Садио Мане. Следует отметить, что в добавленное к первому тайму время полузащитник "Аль-Насра" Андерсон Талиска получил красную карточку. Криштиану Роналду провел на поле весь матч, но не смог отметиться результативными действиями.

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