Хоккеиста, нанёсшего смертельную травму Адаму Джонсону, подвергли травле

1:01 Your browser does not support the audio element. Спорт

Хоккеист из клуба "Шеффилд Стилерс" Мэтт Петгрейв, действия которого стали причиной фатальной травмы бывшему игроку НХЛ Адаму Джонсону, стал жертвой онлайн-травли, сообщает издание РИА Новости со ссылкой на газету The Telegraph.

Фото: openverse.org by pchelnikov is licensed under CC BY 2.0

В субботу в матче Кубка вызова Британской элитной хоккейной лиги (EIHL) между "Стилерс" и "Ноттингем Пантерз", 29-летний Джонсон, после столкновения с Петгрейвом, упал на лед, а затем поднялся, и, истекая кровью, попытался вернуться на скамейку запасных. Матч был остановлен, и позднее было принято решение не продолжать игру. Игрока доставили в больницу, где он позже скончался.

Издание утверждает, что в социальных сетях Мэтту Петгрейву посылают угрозы, включая пожелания смерти. Тем не менее, часть болельщиков выступает в поддержку хоккеиста, утверждая, что столкновение было случайным, и требует прекратить травлю.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

adam johnson video | ice hockey player adam johnson died | Adam Johnson