Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) настоятельно призвало хоккеистов использовать защитные средства для шеи во время игр после гибели бывшего игрока "Питтсбург Пингвинз" Адама Джонсона в Великобритании, сообщает издание РИА Новости со ссылкой на сообщение журналиста Sportsnet Джеффа Марека.

Фото: openverse.org by pchelnikov is licensed under CC BY 2.0