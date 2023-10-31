Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) настоятельно призвало хоккеистов использовать защитные средства для шеи во время игр после гибели бывшего игрока "Питтсбург Пингвинз" Адама Джонсона в Великобритании, сообщает издание РИА Новости со ссылкой на сообщение журналиста Sportsnet Джеффа Марека.
В субботу, 28 октября, в матче Кубка вызова Британской элитной хоккейной лиги (EIHL) между "Шеффилд Стилерс" и "Ноттингем Пантерз", 29-летний Джонсон получил серьезное повреждение шеи от конька после столкновения с Мэттом Петгрейвом.
Джонсон упал на лед, после чего поднялся и, истекая кровью, попытался вернуться на скамейку запасных. В итоге матч был остановлен, и позже было принято решение не продолжать игру. Игрок был госпитализирован, но, к сожалению, скончался.
Гэри Беттмэн, комиссар НХЛ, связался с главой Ассоциации игроков НХЛ (NHLPA) Марти Уолшем, чтобы привлечь внимание к данной проблеме.
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