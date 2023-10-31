НХЛ призвала хоккеистов надевать защиту для шеи после гибели Джонсона

Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) настоятельно призвало хоккеистов использовать защитные средства для шеи во время игр после гибели бывшего игрока "Питтсбург Пингвинз" Адама Джонсона в Великобритании, сообщает издание РИА Новости со ссылкой на сообщение журналиста Sportsnet Джеффа Марека.

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В субботу, 28 октября, в матче Кубка вызова Британской элитной хоккейной лиги (EIHL) между "Шеффилд Стилерс" и "Ноттингем Пантерз", 29-летний Джонсон получил серьезное повреждение шеи от конька после столкновения с Мэттом Петгрейвом.

Джонсон упал на лед, после чего поднялся и, истекая кровью, попытался вернуться на скамейку запасных. В итоге матч был остановлен, и позже было принято решение не продолжать игру. Игрок был госпитализирован, но, к сожалению, скончался.

Гэри Беттмэн, комиссар НХЛ, связался с главой Ассоциации игроков НХЛ (NHLPA) Марти Уолшем, чтобы привлечь внимание к данной проблеме.

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