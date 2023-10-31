Нападающий футбольного клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду саркастически отреагировал на новость о том, что его коллега из "Интера Майами", Лионель Месси, стал обладателем "Золотого мяча", оставив четыре смеющихся смайлика, сообщает "Газета.Ru".
Реакция португальского форварда получила более 21 тысячи лайков всего за семь часов. Это может быть трактовано как дружелюбное насмешливое отношение Роналду к тому, что аргентинцу восьмой раз присудили эту выдающуюся награду, или как намек на то, что он не слишком серьезно воспринимает анализ, представленный в видеоролике.
30 октября состоялась церемония вручения "Золотого мяча" в Париже, в театре "Шатле". Эта награда стала уже восьмой в карьере капитана национальной сборной Аргентины.
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