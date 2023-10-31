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Роналду с сарказмом отреагировал на вручение Месси "Золотого мяча"

0:51
Спорт

Нападающий футбольного клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду саркастически отреагировал на новость о том, что его коллега из "Интера Майами", Лионель Месси, стал обладателем "Золотого мяча", оставив четыре смеющихся смайлика, сообщает "Газета.Ru".

Роналду с сарказмом отреагировал на вручение Месси "Золотого мяча"
Фото: Instagram*-аккаунт Astelevision (скриншот)

Реакция португальского форварда получила более 21 тысячи лайков всего за семь часов. Это может быть трактовано как дружелюбное насмешливое отношение Роналду к тому, что аргентинцу восьмой раз присудили эту выдающуюся награду, или как намек на то, что он не слишком серьезно воспринимает анализ, представленный в видеоролике.

30 октября состоялась церемония вручения "Золотого мяча" в Париже, в театре "Шатле". Эта награда стала уже восьмой в карьере капитана национальной сборной Аргентины.

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Вот почему ЛИОНЕЛЬ МЕССИ выиграл ЗОЛОТОЙ МЯЧ 2023 @GOAL24
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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