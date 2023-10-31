Сборная России по хоккею может сыграть с США в случае допуска на Олимпиаду 2026

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Международная федерация хоккея (IIHF) предварительно внесла сборную России в список участников группового этапа Олимпийских игр 2026 года, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на официальный веб-сайт организации.

Фото: Wikipedia by Chase N. from Marysville, WA, USA. is licensed under CC BY-SA 2.0

При условии допуска наших хоккеистов к турниру, национальная команда России сможет соревноваться в группе С вместе с сборной США. Россия имеет предполагаемое право на посев, если будет принято решение о возвращении к соревнованиям, проводимым под эгидой IIHF.

Два других участника группы, где выступают США и Россия, на данный момент остаются неопределенными и будут определены после квалификационного турнира.

Зимние Олимпийские игры 2026 года запланированы на период с 6 по 22 февраля и будут проводиться в итальянских городах Милан и Кортине-д'Ампеццо.

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