Капитан команды НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин создал стильный образ для Хэллоуина. Фотографию хоккеиста в костюме фараона Древнего Египта опубликовала его жена Анастасия Шубская в Instagram*, сообщает "Газета.Ru".
Овечкин был одет в костюм фараона, а его супруга выбрала наряд жрицы.
В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в восьми матчах, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач. Всего за свою карьеру в лиге россиянин сыграл 1355 матчей, забросил 824 шайбы и сделал 669 результативных передач.
"Вашингтон" одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, выиграв и проиграв по четыре матча в текущем сезоне.
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