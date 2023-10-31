Александр Овечкин удивил фанатов образом фараона на Хэллоуин

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Капитан команды НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин создал стильный образ для Хэллоуина. Фотографию хоккеиста в костюме фараона Древнего Египта опубликовала его жена Анастасия Шубская в Instagram*, сообщает "Газета.Ru".

Фото: Личный Instagram-аккаунт Анастасии Шубской

Овечкин был одет в костюм фараона, а его супруга выбрала наряд жрицы.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в восьми матчах, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач. Всего за свою карьеру в лиге россиянин сыграл 1355 матчей, забросил 824 шайбы и сделал 669 результативных передач.

"Вашингтон" одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, выиграв и проиграв по четыре матча в текущем сезоне.

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