FIFA отстранила от футбола Рубиалеса на три года за поцелуй футболистки

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Дисциплинарный комитет Федерации мирового футбола (ФИФА) принял решение о дисквалификации бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса от участия в футбольных мероприятиях на протяжении трёх лет, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-центр ФИФА.

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После завершения чемпионата мира 2023 года, в котором испанская женская сборная одержала победу над командой Англии со счетом 1:0, Луис Рубиалес, выражая радость за победу своей национальной команды, поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо во время церемонии награждения. Этот поступок вызвал критику со стороны многих журналистов и болельщиков, которые назвали его поведение неуместным.

В ответ на это инцидент Международная федерация футбола (ФИФА) начала дисциплинарное расследование. Под давлением общественности 11 сентября Рубиалесу пришлось уйти с поста, который он занимал.

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Скандальный поцелуй Луиса Рубиалеса с футболисткой Дженнифер Эрмосо вызвал бурю критики