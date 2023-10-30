Бывший баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Мэджик Джонсон стал четвертым спортсменом, достигшим финансового состояния в размере 1 миллиарда евро, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Forbes.
Ранее такой финансовый успех добились Майкл Джордан, Леброн Джеймс и гольфист Тайгер Вудс. Уточняется, что состояние Джонсона сегодня оценивается в 1,2 миллиарда евро.
Мэджик Джонсон совместно с "Лос-Анджелес Лейкерс" добивался побед в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Кроме того, у него есть доли в нескольких американских спортивных командах. Также спортсмен активно инвестирует в кинотеатры, предприятия общественного питания и другие отрасли.
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