Баскетболист Мэджик Джонсон стал четвёртым спортсменом-миллиардером в истории

0:48 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Мэджик Джонсон стал четвертым спортсменом, достигшим финансового состояния в размере 1 миллиарда евро, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Forbes.

Фото: Openverse by CSUF_Mihaylo is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Ранее такой финансовый успех добились Майкл Джордан, Леброн Джеймс и гольфист Тайгер Вудс. Уточняется, что состояние Джонсона сегодня оценивается в 1,2 миллиарда евро.

Мэджик Джонсон совместно с "Лос-Анджелес Лейкерс" добивался побед в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Кроме того, у него есть доли в нескольких американских спортивных командах. Также спортсмен активно инвестирует в кинотеатры, предприятия общественного питания и другие отрасли.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

ПРО МЭДЖИКА ДЖОНСОНА / ABOUT MAGIC JOHNSON