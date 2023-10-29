Болельщики "Марселя" атаковали автобус с футболистами и тренерами "Лиона", кидая в него камни перед матчем в рамках Лиги 1.
Согласно информации издания Le Parisien, инцидент произошел, когда автобус "Лиона" направлялся на стадион "Велодром". В результате атаки было разбито окно автобуса, и осколки стекла поразили главного тренера "Лиона" Фабио Гроссо. Итальянский тренер получил небольшие раны и кровотечение. Гроссо получил медицинскую помощь и перевязку.
Также помощник Гроссо, Раффаэле Лонго, пострадал, получив удар осколками стекла в глаз, когда стекло автобуса было разбито с правой стороны. На данный момент остается неясным, состоится ли матч, начало которого запланировано на 22:45 по московскому времени, сообщает "Чемпионат".
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