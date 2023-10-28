Алина Загитова села на шпагат в откровенном платье и свела фанатов с ума

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Олимпийская чемпионка корейского Пхенчхана Алина Загитова, выступает сейчас преимущественно в шоу.

Фото: Матч ТВ by Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Но сегодня, 28 октября, она появилась на льду в Красноярске, где проходит 3-й этап Гран-при России по фигурному катанию.

Перед выступлением одиночниц прошла церемония открытия, где с показательными номерами выступили звезды: дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Алина Загитова.

Олимпийская чемпионка представила публике показательную программу под композицию группы Two Feet — "I Feel Like I'm Drowning". Программа не была перегружена сложными элементами — каскадов с прыжками в четыре оборота от Алины никто не увидел, она ограничилась чисто исполненным тройным флипом, но радовала пластикой движений, добавив перед финалом заход на шпагат.

Реакция трибун показала, что эффектный номер удался. Все сошлись во мнении, что прокат был замечательным.

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Алина Загитова в Красноярк