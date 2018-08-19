Украинский футболист объяснил "неуважение" к флагу РФ

Украинский футболист, выступающий за клуб ФНЛ "Нижний Новгород", Виталий Федорив объяснил, почему отвернулся от флага РФ перед игрой с "Сочи". Спортсмен подчеркнул, что в его поступке не надо искать политических "течений".

Федорив рассказал, он верующий и перед началом дела обращается к Богу с молитвой. Так было и перед матчем. Футболист особо выделил: спорт вне политики, а его личное отношение к символам РФ уважительное, транслирует РИА "Новости" слова игрока.

Ранее в СМИ появилась информация, что Федорив демонстративно отвернулся от российского флага, когда исполнялся гимн. Все это случилось на сочинском стадионе "Фишт".

Такой интерес к поведению украинских футболистов объясняется инцидентами на ЧМ-2018. Так, "Правда.Ру" писала после победы над российской сборной (3:2) хорватский футболист Домагой Вида и тренер хорватской команды Огнен Вукоевич опубликовали видеообращение. В нем звучала реплика "Слава Украине!". Этот поступок заинтересовал многих, в том числе и ФИФА. Защитнику было вынесено предупреждение, а тренеру реплика обернулась штрафом в 15 000 франков. Также Хорватский футбольный союз исключил Вукоевича из заявки на ЧМ-2018.

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