Forbes назвал самые дорогие спортивные клубы мира

Американский финансово-экономический журнал опубликовал рейтинг самых богатых спортивных клубов мира. В первой десятки нет ни одного клуба из России.

Первое месте в рейтинге занимает "Даллас Ковбойс" из североамериканской Национальной футбольной лиги. Клуб уже третий год подряд становится самым дорогим в мире. В этом году стоимость его выросла и теперь составляет почти 5 млрд долларов.

На втором месте — титулованный английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед", одна из самых популярных футбольных команд в мире. Его стоимость оценили в 4,1 млрд долларов.

Почетное третье место в рейтинге занимает еще один футбольный клуб, но теперь уже из Испании — мадридский "Реал". За всю историю своего существования клуб ни разу не покинул высшего испанского футбольного дивизиона. "Реал Мадрид" оказался дешевле "Манчестер Юнайтед" буквально на несколько миллионов долларов.

Дальше в порядке убывания в топ-10 самых дорогих спортивных клубов мира идут следующие команды: испанский футбольный клуб "Барселона", американский бейсбольный клуб "Нью-Йорк Янкиз", "Нью-Ингленд Пэтриотс" — еще один клуб из североамериканской Национальной футбольной лиги. Седьмое и восьмое места в списке самых дорогих спортивных клубов мира занимают баскетбольные клубы из НБА — "Нью-Йорк Никс" и "Лос-Анджелес Лейкерс". На девятой строчке рейтинга расположился американский футбольный клуб из Национальной футбольной лиги "Нью-Йорк Джайентс". Замыкает десятку же "Голден Стэйт Уорриорз" — еще один профессиональный баскетбольный клуб из НБА. Он, кстати, обойдется потенциальным покупателям всего-то в три миллиарда долларов.

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