Россия победила Египет со счетом 3-1

19 июня cборная России во втором матче группового этапа ЧМ-2018 победила Египет со счётом 3:1.

В данном случае россиянам помог первый автогол от египтян, позже отличились Денис Черышев и Артём Дзюба.

Египетская команда ответила голом, который забил Мохаммед Салах. Благодаря этой победе Россия впервые в истории почти вышла из группы на чемпионате мира.

Отметим, что этого может не случиться в том случае, если Саудовская Аравия обыграет Уругвай и Египет с крупным счётом, а Россия крупно уступит Уругваю.

В игре с Египтом Россия много атаковала, шла игра у Дениса Черышева, пробившего издали, и Артёма Дзюбы, на которого навешивали партнёры.

Все голы были забиты во втором тайме - на 47 минуте Ахмед Фатхи после подачи в штрафной Египта срезал мяч в свои ворота. 59-я минута запомнилась голом дениса Черышева, а еще через пару минут третий гол забил Артем Дзюба.

Египет ответил голом с пенальти, но это уже ничего не меняло. Теперь если Саудовская Аравия дважды победит и поправит разницу забитых и пропущенных мячей, то Россия не пройдёт в 1/8 финала.