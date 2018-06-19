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Россия победила Египет со счетом 3-1

Спорт

19 июня cборная России во втором матче группового этапа ЧМ-2018 победила Египет со счётом 3:1.

Россия победила Египет со счетом 3-1. 388370.jpeg

В данном случае россиянам помог первый автогол от египтян, позже отличились  Денис Черышев и Артём Дзюба.

Египетская команда ответила голом, который забил  Мохаммед Салах. Благодаря этой победе Россия впервые в истории почти вышла из группы на чемпионате мира.

Отметим, что этого может не случиться в том случае, если Саудовская Аравия обыграет Уругвай и Египет с крупным счётом, а Россия крупно уступит Уругваю.

В игре с Египтом Россия много атаковала, шла игра у Дениса Черышева, пробившего издали, и Артёма Дзюбы, на которого навешивали партнёры.

Все голы были забиты во втором тайме - на 47 минуте Ахмед Фатхи после подачи в штрафной Египта срезал мяч в свои ворота. 59-я минута запомнилась голом дениса Черышева, а еще через пару минут третий гол забил Артем Дзюба.

Египет ответил голом с пенальти, но это уже ничего не меняло.  Теперь если Саудовская Аравия дважды победит и поправит разницу забитых и пропущенных мячей, то Россия не пройдёт в 1/8 финала.

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Темы египет россия футбол
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