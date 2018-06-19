Уволенный Уткин будет "расчхелять" ЧМ-2018 в соцсетях

Журналист Василий Уткин рассказал в своем видеоблоге о прекращении сотрудничества с "Первым каналом", отметив, что это расставание проходит в атмосфере взаимного уважения. При этом о причинах ухода он предпочел умолчать, попросив уважать его частную жизнь.

Фото: Facebook.com Василия Уткина

СМИ предполагают, что журналист мог не принять тот факт, что его поставили не на все эфиры "Первого канала" по ЧМ-2018. Он успел прокомментировать на главной кнопке страны только один матч, когда Испания и Португалия сыграли вничью 3:3.

На "Первом канале", по информации РБК, журналиста поблагодарили за работу и призвали СМИ не строить конспирологических версий в поисках причин случившегося.

Сам Уткин отметил, что продолжит комментировать матчи ЧМ так, как он это видит, в своем видеоблоге и социальных сетях.

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