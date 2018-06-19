Сборную Германии победили больные гриппом мексиканцы

Вчерашнее поражение сборной Германии от мексиканцев со счетом 0:1 взбудоражило весь футбольный мир. Такое случается, когда действующие чемпионы миры уступают команде гораздо ниже классом. В Мексике эта победа вызвала особый, небывалый резонанс и сумасшедшую радость болельщиков.
Отметим, что в официальном рейтинге ФИФА Германия занимает первое место, а Мексика — лишь 15-ое.
Стало известно об одном факте, который делает поражение Германии еще более унизительным. По словам главного тренера сборной Мексики Хуана Карлоса Осорио, сразу несколько его подопечных серьезно заболели гриппом перед самым матчем с немецкими футболистами. Делать было нечего, и наставнику сборной пришлось выпустить недомогающих футболистов на поле.
Смогут ли мексиканцы выздороветь к следующему матчу со сборной Южной Кореи, неизвестно. Известно лишь, что состоится он 23 июня в Ростове-на-Дону.
Напомним, что вторая игра сборной России состоится уже сегодня, в 21:00 по московскому времени. Именитые тренеры и футбольные аналитики поделились своим мнением по поводу возможного исхода этого матча. Стоит отметить, что большинство футбольных экспертов склоняются в сторону победы сборной России или же ничейного результата в матче.
План не удался. Жители Великобритании приехали в "пугающую" страну и увидели все сами.
В России начинаются протесты против повышения пенсионного возраста. Граждане страны выходят на митинги против реформы.
В России начинаются протесты против повышения пенсионного возраста. Граждане страны выходят на митинги против реформы.
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