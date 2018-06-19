Капитана сборной Мексики поселили отдельно от команды из-за санкций США

Капитан сборной Мексики по футболу Рафаэль Маркес не получит приз лучшего игрока матча чемпионата мира 2018 года из-за санкций США.

Маркес находится в черном списке министерства финансов США, сообщает американское издание New York Times. Таким образом, футболисту запрещено пользоваться тренировочной формой сборной, на которую нанесены логотипы спонсоров, пить воду из бутылки официального поставщика команды и пользоваться продукцией спонсоров ЧМ.

Издание отмечает, что футболист попал под санкции из-за предполагаемой причастности к деятельности наркокартеля, созданного Раулем Флоресом Эрнандесом.

По данным правоохранителей, футболист имел "давние связи с Эрнандесом", в том числе финансовые, он также якобы представлял интересы картеля и его главаря. Средства Маркеса в США были заморожены, а его виза аннулирована.

Таким образом, ни один гражданин США или компания не может иметь каких-либо связей с Маркесом. Отметим, что приз лучшего игрока матча чемпионата мира брендирован маркой пива Bud, которая принадлежит имеющей заводы в США международной корпорации Anheuser-Busch InBev.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что министерство финансов Соединенных Штатов Америки ввело санкции в отношении трех россиян и трех российских компаний, что базируются за границей. Представители министерства уточнили, что данные санкции решено было ввести на основании принятого год назад закона об усилении ограничений в отношении Российской Федерации.

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