Зрада: иностранные болельщики ЧМ-2018 массово едут в Крым

Швейцарские и бразильские футбольные болельщики прилетели в Крым. Они решили побывать на полуострове после матча ЧМ, что прошел в Ростове-на-Дону. Сообщение об этом поступило от пресс-службы симферопольского аэропорта.

Фото: ru.fifa.com

Регион стал одним из популярнейших у фанатов ЧМ, отметил республиканский чиновник, отвечающий за туризм, Алексей Черняк. Он пообщался с гостями из Бразилии и рассказал, что путешественники оказались довольны увиденным.

Иностранным гостям любопытно, что это за территория, из-за которой уже несколько лет кипят споры, пояснил чиновник.

Посещают фанаты не только крымские экскурсии, в столице для них разработали шесть сотен маршрутов, рассказывающих об особых местах Москвы.

Напомним, что спортивные соревнования открылись 14 июня и завершатся через месяц. Игры пройдут на стадионах одиннадцати городов страны.

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