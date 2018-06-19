Эрмитажный кот предрек победу российским футболистам в матче с египтянами

Эрмитажный кот Ахилл предрек победу российским футболистам в матче со сборной Египта. Предсказание было сделано в зале, посвященном искусству Северного Причерноморья, где оракул из двух мисок выбрал ту, над которой закрепили флаг сборной РФ. Свидетели отмечают, что Ахилл съел практически все кушанье.

"Должности" оракула Ахилл удостоился год назад во время Кубка конфедераций, на время ЧМ он продолжает выполнять обязанности. Перед первой игрой российских футболистов он также предсказал им победу, приоткрыл будущее он и для иранских спортсменов, заверив, что они будут сильнее марокканцев.

Во время Кубка конфедераций глухого Ахилла посчитали достойным звания, потому что он был самым стрессоустойчивым и человеко-ориентированным из своих сородичей.

Напомним, что российская и египетская сборные встретятся сегодня на стадионе города на Неве.

Читайте также:

Медведь-оракул ошибся в исходе матча Кубка России по хоккею